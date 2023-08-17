İzmir Aliağa'da orman yangını

İzmir’in Aliağa ilçesinde orman yangını çıktı. Çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 17.08.2023 - 15:19
İzmir Aliağa'da orman yangını
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İzmir'in Aliağa ilçesi Kapıkaya Mahallesi'nde saat 13.45 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. 

İhbar üzerine adrese, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 4 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal ve 1 dozer sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

İlk müdahalenin saat 14.05 sıralarında yapıldığı yangın, 14.38’de kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.


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