İzmir Aliağa'da orman yangını
İzmir’in Aliağa ilçesinde orman yangını çıktı. Çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı.
İzmir'in Aliağa ilçesi Kapıkaya Mahallesi'nde saat 13.45 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 4 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal ve 1 dozer sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
İlk müdahalenin saat 14.05 sıralarında yapıldığı yangın, 14.38’de kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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