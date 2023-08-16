Kırıkkale'de savunma sanayisine yönelik üretim yapan fabrikada yangın!
Yahşihan ilçesinde bulunan ve savunma sanayisine yönelik üretim yapan bir fabrikada çıkan yangına ekiplerin müdahalesinin sürdüğü aktarıldı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki yeni sanayi sitesinde savunma sanayisine yönelik üretim yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
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