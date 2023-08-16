Kırıkkale'de savunma sanayisine yönelik üretim yapan fabrikada yangın!

Yahşihan ilçesinde bulunan ve savunma sanayisine yönelik üretim yapan bir fabrikada çıkan yangına ekiplerin müdahalesinin sürdüğü aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 16.08.2023 - 16:56
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki  yeni sanayi sitesinde savunma sanayisine yönelik üretim yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.


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