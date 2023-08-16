Kırıkkale'de savunma sanayisine yönelik üretim yapan fabrikada yangın!

Yayınlanma: 16.08.2023 - 16:56

Güncelleme: 16.08.2023 - 17:49

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki yeni sanayi sitesinde savunma sanayisine yönelik üretim yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.