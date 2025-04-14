İzmir Atatürk Lisesi'nde 'Öğretmenime dokunma' eylemi
İzmir’in önde gelen liselerinden Atatürk Lisesi öğrencileri, proje okullarında yapılan yer değişimi kapsamında 50 öğretmenin görevden alınmasını protesto etti.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın proje okullarında görev yapan 20 binden fazla öğretmenin kadro dışı bırakılarak yer değiştirmelerine yönelik tepkiler büyüyor.
İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri, okulda görev yapan 50 öğretmenin görevden alınmasına karşı ilk derse girmedi.
İstiklal Marşı’nın ardından okul bahçesinde “Öğretmenime dokunma” pankartıyla oturma eylemi yapan öğrenciler, okul yönetimi tarafından iki kez uyarıldı.
Öğrenciler ise oturma eylemi yapmaya devam etti.
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