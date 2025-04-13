Müdürden velilere eylem tehdidi: 'Katılanlara işlem yapılacak'

Yayınlanma: 13.04.2025 - 18:51

Güncelleme: 13.04.2025 - 18:51

Köklü okulların kurumsal hafızaya sahip öğretmenlerini “norm fazlası” durumuna düşüren karar sonrası okullarda öğrenciler destek eylemlerine başladı. Eylemlerin pazartesi günü de devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Ahmet Erdem Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı M.A., eylemlere ilişkin öğrenci velilere mesaj gönderdi.

MÜDÜR YARDIMCISINDAN GÖZDAĞI

Mesajda “Sayın Veli, 14.04.2025 Pazartesi günü okulumuzda bir grup öğrencinin protesto amacıyla oturma eylemi, slogan atma, pankart açma vb eylem hazırlığı içerisinde olduğu bilgisi idaremize ulaşmıştır. Söz konusu hareketlilik kesinlikle idaremizin izni dahilinde olmayıp buna katılan, katılmaya teşvik eden, destek veren öğrenciler hakkında Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin Disiplin Maddeleri gereğince işlem yapılabilmektedir. Hiçbir öğrencimizin disiplin cezası almasını istemeyiz. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin bu tarz izinsiz etkinliklerden zarar görmemesi adına uzak durmaları için desteğinizi bekler öğrencinin uyarılması hususunda gereğini rica eder iyi günler dileriz. Okul İdaresi” ifadeleri yer aldı.

‘TEPKİLERE SAHİP ÇIKILMALI’

Okul müdür yardımcısı tarafından atılan mesajda “oturma eylemi, slogan atma, pankart açma” ile “Katılan, katılmaya teşvik eden, destek veren öğrenciler hakkında Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin Disiplin Maddeleri gereğince işlem yapılabilmektedir” kısımları kalın yazı puntosu ile yazılması dikkat çekti.

Gazetemize konuşan ve gençlerin demokratik tepkilerini barışçıl yollarla ortaya koymak istediklerini belirten Laiklik Meclisi Sözcüsü Özkan Rona, “Bu duyarlılıktaki gençleri ve ailelerini tehdit edecek kadar korkan bu kişiler ülkeye biat eden, boyun eğen, haksızlıklara rıza gösteren bir nesil yetiştirmeyi planlamaktadırlar” dedi. Rona, öğrenci velilerine çocuklarınızın haklı tepkilerini baskı altına almaya çalışan bu baskıcı zihniyete karşı gençlerin demokratik tepkilerine sahip çıkmalıdırlar” sözleriyle destek çağrısında bulundu.