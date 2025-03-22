İzmir Barosu OCAS’ı kapattı: Gözaltına alınanlar için görevlendirilen avukatlar da gözaltına alındı

İzmir’de AKP İl Binasına yürüyen öğrencilerden gözaltına alınanlar için İzmir Barosu’nun görevlendirdiği avukatlarının da gözaltına alındığı bildirildi.

İzmir Barosu OCAS’ı kapattı: Gözaltına alınanlar için görevlendirilen avukatlar da gözaltına alındı
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Yusuf Körükmez
Yayınlanma: 22.03.2025 - 20:29

İzmir’de AKP İl Binasına yürüyen öğrencilerden gözaltına alınanlar için İzmir Barosu’nun görevlendirdiği avukatlarının da gözaltına alındığı bildirildi.

Barodan yapılan açıklamada, “Sokak eylemlerinde hak ihlallerini tespit etmek için baromuz tarafından görevlendirilen beş meslektaşımız avukat kimliklerini göstermelerine rağmen gözaltına alınmış ve darp edilmişlerdir. Ancak savcılık meslektaşlarımızı haksız ve hukuka aykırı şekilde gözaltında tutmaya devam etmektedir. Bu hukuksuzluk son bulana, meslektaşlarımız serbest bırakılana kadar OCAS'ı kapatıyoruz” denildi. 

Baro Bahçe’de toplanarak ıslıklarla “Direne direne kazanacağız”, “Hak hukuk adalet” sloganlarıyla adliyeye yürüyen avukatlar şikayetlerini yaptı.


Etiketler: #İzmir #İzmir Barosu #gözaltı

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