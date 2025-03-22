İzmir’de 210 kişi hakkında gözaltı kararı
İzmir’de AKP İl Başkanlığı’na yürümek isteyen öğrencilere sert müdahale edilirken, 176 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu yüzlerce kişinin gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.
Dün AKP İzmir İl Başkanlığı’na yürümek isteyen öğrencilere polis sert müdahale bulunurken 123 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Toplam 210 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, fiilen 176 kişinin gözaltına alındığı ve 34 kişinin de yakalama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Etiketler: #AKP İzmir İl Başkanlığı #İzmir
En Çok Okunan Haberler
-
- Akşener'in 'İmamoğlu' sessizliğinin nedeni belli oldu
- Erdoğan'a tepki gösteren isme 'kesin ihraç' talebi
- CHP'den Bahçeli'nin 'tehdidine' çok sert yanıt!
- 'Kafamızı bozarlarsa Taksim'de olacağız!'
- İYİ Parti'den ilk açıklama!
- Kılıçdaroğlu, Saraçhane'de neden yoktu?
- Avukatlar Taksim'e çıktı!
- CHP olağanüstü kurultaya gidiyor!
- İmamoğlu'nun ilk ifadesi ortaya çıktı
- Protestolara katılanlara şafak baskını