İzmir’de 210 kişi hakkında gözaltı kararı

Yayınlanma: 22.03.2025 - 13:03

Güncelleme: 22.03.2025 - 13:04

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu yüzlerce kişinin gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.

Dün AKP İzmir İl Başkanlığı’na yürümek isteyen öğrencilere polis sert müdahale bulunurken 123 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Toplam 210 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, fiilen 176 kişinin gözaltına alındığı ve 34 kişinin de yakalama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.