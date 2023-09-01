İzmir Barosu: Susmadık, susmuyoruz, susmayacağız!

Yayınlanma: 01.09.2023 - 16:18

Güncelleme: 01.09.2023 - 16:18

İzmir Barosu yeni adli yıl dolayısıyla İzmir Adliyesi C Blok girişinde bir basın açıklaması yaptı. “Avukatlığı itibarsızlaştırmanıza, avukatları yoksullaştırmanıza karşı söyleyecek sözümüz, hakkımızı alacak gücümüz var!” yazan pankart açan avukatlar adına İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz, basın açıklamasını okudu.

Avukatların sorunlarının çözümü için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade eden Sefa Yılmaz, “Yeni adli yılın mutlu ve huzurlu olmayı; tarafsız ve bağımsız bir yargı düzeni içerisinde mesleğimizin saygınlığına uygun; emeğimizin karşılığı olan ve hak ettiğimiz koşullarda mesleğimizi ifa etmeyi ne çok isterdik değil mi? Ne çok isterdik, adaletin hüküm sürdüğü, haklarımızı koruyabildiğimiz, demokratik bir ülkede yaşamayı öyle değil mi? Uzun yıllardır ülkemizde, siyasal iktidarın, otoriter ve baskıcı rejimini hukuk devleti; yoksulluk, yolsuzluk, talan ve rant düzenini kalkınma ve ekonomik gelişme; emir komuta zincirindeki yargı sistemini hukuk ve adalet olarak sunmaya çalıştığı ağır bir dönemi yaşıyoruz” diye konuştu.

“MESLEĞİMİZİ SAVUNAMAYACAĞIMIZI MI DÜŞÜNDÜNÜZ?”

6 Temmuz’da, Türkiye Barolar Birliği temsilcileri ve tüm baro başkanları olarak Adalet Bakanı ile

yapacağımız görüşmeden önce yaptıkları açıklamayı hatırlatan Yılmaz, “Biz avukatların; bir hakkın tespiti, bir hakkın teslimi için görevimizi yaparken, hukuk düzeni içinde, yargılama süreçlerinde müvekkillerimizin hakları için mücadele ederken, Cumhuriyetimizi ve cumhuriyet değerlerini savunurken, kendi haklarımızı koruyamayacağımızı mı sandınız? Mesleğimizi savunamayacağımızı mı düşündünüz? Bu onurlu mesleği seçerken ve sürdürürken yaşadığımız zorluklara karşı sessiz kalmamızı mı umdunuz, bunu mu beklediniz? Ne dün sustuk, ne bugün susuyoruz, ne de yarın susacağız. İzmir Barosu olarak taleplerimizi gündemde tutmak, taleplerimizin yaşama geçirilmesini sağlamak için, siz değerli meslektaşlarımızla omuz omuza, yan yana durarak her zeminde, yılmadan, usanmadan çalışacağımıza, engelleri aşmak için birlikte mücadeleye devam edeceğimize; söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“SORUNLARIMIZ TATİLE GİRMEDİ”

Av. Sefa Yılmaz Adli Tatilin başladığı 20 Temmuz’da meslek sorunlarını gündemde tutmak için “sorunlarımız tatile girmiyor” başlıklı bir kampanya başlattıklarını ve bu kampanya çerçevesinde taleplerini sıraladı. Av. Sefa Yılmaz talepleri içeren kampanyanın kırka yakın baro tarafından da paylaşılarak İzmir Barosunun öncülüğünde dayanışmanın büyüdüğünü ifade ettiği konuşmasını şöyle bitirdi:

“Elbette ki, avukatlık mesleğinin itibarsızlaştırılmasına, maruz kaldığımız ekonomik ve fiziksel şiddete karşı mücadelemiz bitmedi ve hep sürecek. Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti için, bağımsız yargı ve özgür savunma için, cumhuriyet değerlerini savunmak için, haklar ve özgürlükler için, mücadelemizde susmadık, susmuyoruz, susmayacağız. Avukatlığı itibarsızlaştırmanıza, avukatları yoksullaştırmanıza karşı; söyleyecek sözümüz, hakkımızı alacak gücümüz var! Birlikte güçlüyüz! Avukatız buradayız! Mesleğimizi savunuyoruz!”