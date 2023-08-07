İzmir Barosu’nun çağrısına milletvekillerinden destek

Yayınlanma: 07.08.2023 - 16:39

Güncelleme: 07.08.2023 - 16:39

İzmir Barosunun TBMM’nin 28. döneminde seçilen hukukçu milletvekillerine gönderdiği mektuba destek geldi.

Avukatlık mesleğinin sorunları ve çözüm önerilerine yer verilen mektuba destek veren CHP’den Av. Gülizar Biçer Karaca, Av. Gökçe Gökçen, Av. Sevda Erdan Kılıç, Av. Sezgin Tanrıkulu, Av. Evrim Karakoz, Av. Türkan Elçi ve Yeşil Sol Partisi’nden Av. Meral Danış Beştaş sorunların çözümü için desteklerini açıkladı.

Milletvekilleri Meclis’te çalışma yürüteceklerini dile getirirken İzmir Barosu’nun çağrısının ardından Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve Çanakkale baroları da adli tatile girerken “Söyleyecek sözümüz, hakkımızı alacak gücümüz var” ifadeleriyle talepleri yineledi. Diğer barolar da sorunları daha da görünür kılmak üzere İzmir Barosu’nun mektubuna destek vereceklerini bildirdiler.

İzmir Barosu, milletvekillerine gönderilen mektupta sorunların çözümü için yasal düzenleme gerektiren konuları 14 başlık halinde sıralamıştı.