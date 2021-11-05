İzmir Barosu'ndan 'Çilem Doğan' açıklaması

05 Kasım 2021 Cuma, 15:26

Yargıtay, kendisine şiddet uygulayan ve fuhuşa zorlayan eşi Hasan Karabulut’u öldüren ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Çilem Doğan’ın (30) cezasını onadı.



Verilen karar sonrası Çilem Doğan'ın tekrar cezaevine girecek olmasına ilişkin İzmir Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hayatta kalmak için devletin tüm kurumlarının kapısını defalarca aşındırmış, her seferinde eli boş dönmüştü. Sonunda kendi canını korumak için meşru savunmada bulunan Çilem Doğan, yargılama sonucunda 15 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. Gece dışarı çıkmayı erkeklik onurunu tahrik, takım elbiseyi indirim sebebi sayan "erkek yargı" , korunma için defalarca başvurmasına rağmen korunmayan bir kadını, kendi canını korumaya çalıştığı için mahkum etti." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Bu karar, "Erkek adaletten bir şey beklemedik, beklemiyoruz. Biz kadınlar ‘Kirpiğimiz yere düşmesin’ diye omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz." diyen Çilem Doğan'ı haklı çıkardı. Biz biliyoruz ki Çilem erkek düzende hayatta kalmak için çok çabaladı. Çilem Doğan'a verilen bu ceza öldürülmemek için mücadele eden tüm kadınlara verilmiştir. İzmir Barosu olarak Çilem Doğan'ın yanındayız ve tek bir kadının kirpiği yere düşmeyene dek mücadele etmeye devam edeceğiz.

NE OLMUŞTU?

Çilem Doğan, 2013 yılında evlendiği bir çocuğunun babası Hasan Karabulut’u, şiddet gördüğü ve kendisini fuhşa sürüklemek istediği gerekçesiyle 8 Temmuz 2015’te tabancayla vurarak öldürmüştü. Ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Doğan, ‘haksız tahrik’ve ‘iyi hal’ indirimleriyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılmış, Yargıtay tarafından cezası kesinleştirilene kadar 50 bin lira kefaletle serbest bırakılmıştı.

