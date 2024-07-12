İzmir Barosu’ndan 'sokak hayvanları' için getirilecek kanun teklifine tepki: 'Büyük bir katliamın ayak sesleri'

Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifine ilişkin tartışmalar devam ederken, son şekli verilen kanun teklifinin TBMM tatile girmeden gündeme gelmesi bekleniyor.

İzmir Barosu, teklifin meclise gelmesi öncesinde hazırlanan teklife karşı basın açıklaması yaptı. İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Üyesi Rojda Kuruş, teklifin hiçbir şekilde kabul edilebilir olmadığını söyledi.

''UTANÇLA ANILACAK KARANLIK BİR DÖNEME ARALANAN KAPIDIR''

Hazırlanan kanun teklifinde dikkat çekici hususlar olduğunu belirten Kuruş, şu ifadeleri kullandı:

''Son dönemde ülke gündemini sarsan Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin son halini aldığını ve önümüzdeki hafta yasalaşmak üzere meclise sunulacağı haberi basında yer almıştır. Bu kanun teklifine göre ‘Yakala-Kısırlaştır-Aşılat’ olarak bilinen sokalarda yaşayan hayvanların kısırlaştırılıp aşılanıp rehabilite edildikten sonra alındıkları yere bırakılmasını esas alan ve hayvan hakları açısından büyük bir kazanım olan 5199 sayılı kanunun altıncı maddesi yürürlükten kaldırılacak, sokakta yaşayan tüm hayvanlar kademeli olarak toplanıp bakımevlerine hapsedilecek, nihayetinde hepsi ‘uyutma’ adı altında öldürüleceklerdir. Bir başka çarpıcı husus da yıllardır altıncı maddenin uygulamaması gerçeği ortadayken, cezasızlık zırhıyla korunan belediye yetkililerine toplama yapmamaları halinde cezai sorumluluk getirileceğidir. Kanun teklifinin her maddesi; birlikte yaşama kültürünün, temel hakların, yasal kazanımların bir günde yıkılıp alaşağı edileceği büyük bir katliamın ayak sesleri, yüz yıllar sonra bile utançla anılacak karanlık bir döneme aralanan kapıdır.”

"FAŞİZMİN DERİNLEŞTİRİLMESİNE ALET EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Kanun teklifine karşı mücadelelerinin devam edeceğinin altını çizen Kuruş, şunları söyledi:

“Adına ‘uyutma’ diyerek yapılacak katliama meşruluk kazandırmaya çalışılmasına, saldırgan ve kuduz tehlikesi gibi kavramları kalkan yaparak hak mücadelemizi engelleme niyetinize, ‘halk sağlığını’ bahane ederek köpekleri yaşam alanlarından ve hayatlarından koparmanıza, 2012 yılından beri yok etmeyi denediğiniz hayvanları karanlığa teslim etmenize, Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6. Maddesi’nin değişmesine, algı operasyonları ile sokakta yaşayan hayvanların tehdit olarak gösterilerek yoksulluğun, ekonomik krizin gizlenmesine, mahkeme salonlarında deşifre ettiğimiz şiddetin, nefretin sokaklara dolup taşmasına, ‘doğal yaşam alanı’, ‘Avrupa modeli’, ‘medeniyet’, ‘uyutma’ gibi sevimli ifadeler ile sokakta yaşayan hayvanları tecride ve ölüme götürecek bir yaklaşımın topluma kabul ettirilmesine, yeni yasa üzerinden savunmasız hayvanların siyasi hesaplaşmalara, toplumsal kutuplaşmanın ve faşizmin derinleştirilmesine alet edilmesine izin vermeyeceğiz.

''TOPLUMSAL BELLEĞIMİZDE YENİ BİR YARANIN AÇILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ''

Adında hak geçen hiçbir yasanın öldürmekten taraf olamayacağını, önümüzdeki günlerde meclisten geçmesi planlanan yeni yasanın altında imzası bulunan tüm sorumluların tarih boyunca halklar tarafından utançla anılacağını hatırlatır toplumsal belleğimizde yeni bir yaranın açılmasına izin vermeyeceğiz. İzmir Barosu olarak tüm meslektaşlarımızı mahalle sakinlerimizle dayanışmaya ve hak mücadelesini büyütmeye çağırıyoruz.''