Konya'da KYK yurdunda asansör faciasının ardından fayans skandalı: 1 öğrenci yaralandı!

Konya’da bir öğrenci yurdunda fayans düşmesi sonucu 1 üniversite öğrencisi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2023 - 09:52
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Konya’nın Bozkır ilçesinde bulunan Mustafa Suna Öz Kız KYK yurdunda bir öğrencinin duş aldığı sırada üzerine fayans düştüğü iddia edildi.

SOL Haber'de yer alan bilgiye göre öğrenci kan kaybından bayıldığı öne sürüldü.

YETKİLİ KİŞİ ‘ŞANSSIZLIK’ DEDİ

Sol Haber’de yer alan habere göre, dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldiği ifade edilen olayın ardından yurtta kalan öğrenciler bahçeye çıkarak yaşanan durumu protesto etti. Yaşanan olayı ardından protesto eden öğrencilerle görüşen ve yurt müdürü olduğu iddia edilen bir yetkilinin yaşanan olaya “şansızlık” dediği kayıtlara yansıdı.

Selçuk Üniversitesi Türkiye Komünist Gençliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Konya Bozkır Mustafa Suna Öz Kız KYK yurdunda, arkadaşımız duş alırken başına fayans düştü. Kan kaybından bayılan arkadaşımızın yaşadığı durumun üstü kapatılmaya çalışılıyor. Artık Yeter! Bu saçmalığa alışmayacağız, sorumlulardan hesap soracağız!" ifadelerine yer verdi.


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