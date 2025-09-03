Cumhuriyet Gazetesi Logo
İzmir'de 'babaanne' dehşeti... Şiddet görüntüleri ortaya çıkınca gözaltına alındı!

İzmir'de 'babaanne' dehşeti... Şiddet görüntüleri ortaya çıkınca gözaltına alındı!

3.09.2025 15:30:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
İzmir'de 'babaanne' dehşeti... Şiddet görüntüleri ortaya çıkınca gözaltına alındı!

Konak ilçesinde torununu darbeden bir babaannenin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yetkililer harekete geçti. Babaanne gözaltına alınırken, 7 yaşındaki çocuk devlet koruması altına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde annesi ile babası ayrıldıktan sonra velayeti babasına verilen M.E.Ş. (7), babası, babaannesi ve dedesiyle birlikte aynı evde yaşamaya başladı. Babanın işte olduğu bir gün M.E.Ş. babaanne F. Ş. tarafından darbedildi.

İddiaya göre; sürekli şiddete uğrayan çocuğun değişik zamanlarda darbedilme görüntüleri cep telefonu kamerası tarafından gizlice kaydedildi.

Görüntüler sosyal medyada yayılınca büyük tepki çekti. Babaanne polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, çocuk ise pedagog eşliğinde devlet korumasına alındı.

İlgili Konular: #İzmir #gözaltı #şiddet #babaanne

İlgili Haberler

Denizli'de komşu dehşeti: Bıçaklayarak öldürdü
Denizli'de komşu dehşeti: Bıçaklayarak öldürdü Denizli'nin Babadağ ilçesinde Cihan G., komşusu Ertuğrul Eroğlu'nu, henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan tartışamada bıçaklayarak öldürdü.
Diyarbakır'da erkek dehşeti: Boşanma aşamasında olduğu kadını öldürüp intihar etti!
Diyarbakır'da erkek dehşeti: Boşanma aşamasında olduğu kadını öldürüp intihar etti! Bağlar ilçesinde Kemal Demir adlı erkek, boşanma aşamasında olduğu Nazlı Demir'i öldürdükten sonra intihar etti.
Antalya'da oda başkanı dehşet saçtı... Kadın çalışanı ile arkadaşını öldürüp intihar etti!
Antalya'da oda başkanı dehşet saçtı... Kadın çalışanı ile arkadaşını öldürüp intihar etti! Antalya'da Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, iş yerinde çıkan tartışma sonucu yanında çalışan Elif Kılıç ile kadını ziyarete gelen arkadaşı Hasan Fırat’a tabancayla ateş açtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kılıç ve Fırat hayatını kaybederken, olay yerinden ayrılan Üre ise kısa sürede sonra otomobilinde tabanca ile kendisini başından vurarak yaşamına son verdi.