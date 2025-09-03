İzmir'de 'babaanne' dehşeti... Şiddet görüntüleri ortaya çıkınca gözaltına alındı!

İzmir'in Konak ilçesinde annesi ile babası ayrıldıktan sonra velayeti babasına verilen M.E.Ş. (7), babası, babaannesi ve dedesiyle birlikte aynı evde yaşamaya başladı. Babanın işte olduğu bir gün M.E.Ş. babaanne F. Ş. tarafından darbedildi.

İddiaya göre; sürekli şiddete uğrayan çocuğun değişik zamanlarda darbedilme görüntüleri cep telefonu kamerası tarafından gizlice kaydedildi.

Görüntüler sosyal medyada yayılınca büyük tepki çekti. Babaanne polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, çocuk ise pedagog eşliğinde devlet korumasına alındı.