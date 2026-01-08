Cumhuriyet Gazetesi Logo
İzmir'de fuhuş operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı!

İzmir'de fuhuş operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı!

8.01.2026 09:57:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İzmir'de fuhuş operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı!

Ödemiş ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüphelinin tamamı tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda; fuhuştan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 110 bin TL, 4 bin dolar nakit para ile çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'fuhşa aracılık ve yer temin etme' suçuna yönelik 4 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında otel işletmecisi ve taksi şoförlerinin de bulunduğu; S.A. (36), S.Ş. (54), İ.Ç. (46), M.Ö. (54), N.K. (73), H.T. (40), S.A. (49) ve E.A. (52) adlı ikisi kadın toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; fuhuştan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 110 bin TL, 4 bin dolar nakit para ile çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, fuhuş yaptığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İlgili Konular: #Operasyon #tutuklama #fuhuş

İlgili Haberler

Ankara'da 'fuhuş' operasyonu: Mekanlar kapatıldı, çok sayıda kişi tutuklandı!
Ankara'da 'fuhuş' operasyonu: Mekanlar kapatıldı, çok sayıda kişi tutuklandı! Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, gözaltına alınan 81 şüpheliden 60'ı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Polis ekiplerinden Burdur'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
Polis ekiplerinden Burdur'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama Burdur'da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 'fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Samsun’da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
Samsun’da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.