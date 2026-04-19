İzmir'de genç doktorun acı ölümü: Araçta yanarak can verdi

19.04.2026 12:18:00
DHA
İzmir'de bariyerlere çarptıktan sonra yanan otomobilin sürücüsü, Doktor Beyza Nur Pürmüs (25), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde meydana geldi. İddiaya göre, Beyza Nur Pürmüs idaresindeki 35 CPT 125 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Otomobildeki yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

HASTANEDEN TAZİYE MESAJI

İzmir'de Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Patoloji Asistanı olarak görev yaptığı öğrenilen Dr. Beyza Nur Pürmüs’ün ölümü üzerine hastaneden bir taziye mesajı yayımlandı.

“Hastanemiz Patoloji Asistanı Dr. Beyza Nur Pürmüs’ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız” ifadelerine yer verilen açıklamada ayrıca cenaze programına ilişkin bilgi de paylaşıldı.

Buna göre, Dr. Beyza Nur Pürmüs’ün cenazesi 19 Nisan 2026 Pazar günü, ikindi namazını müteakiben Evka 2 Merkez Camii’nden kaldırılacak.

 

Bayram tatilindeki trafik kazalarında 8 günde 72 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Aşırı hız yapmayalım, emniyet kemerimizi takalım ve araç kullanırken cep telefonu kullanmayalım. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım" dedi.
TÜİK açıkladı: 2024'te trafik kazalarında 6 binden fazla kişi öldü! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kara yolu ağında 2024 yılında 1 milyon 444 bin 27 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 6 bin 352 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Trafik kazalarında ‘KVKK’ tehlikesi: Bilgileriniz paylaşılabilir Kayseri’de maddi hasarlı kazaya karışan bir vatandaş, anlaşmalı tutanak tutmasının ardından evine icra tebligatı gelmesiyle mağdur edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Sümeyye Biçer de trafik kazasının ardından mağdurların bilgilerinin başka avukatlarla paylaşıldığını kaydederek, bu durumun KVKK ihlali oluşturduğunu söyledi.