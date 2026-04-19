İzmir'de genç doktorun acı ölümü: Araçta yanarak can verdi

Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde meydana geldi. İddiaya göre, Beyza Nur Pürmüs idaresindeki 35 CPT 125 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Otomobildeki yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

HASTANEDEN TAZİYE MESAJI

İzmir'de Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Patoloji Asistanı olarak görev yaptığı öğrenilen Dr. Beyza Nur Pürmüs’ün ölümü üzerine hastaneden bir taziye mesajı yayımlandı.

“Hastanemiz Patoloji Asistanı Dr. Beyza Nur Pürmüs’ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız” ifadelerine yer verilen açıklamada ayrıca cenaze programına ilişkin bilgi de paylaşıldı.

Buna göre, Dr. Beyza Nur Pürmüs’ün cenazesi 19 Nisan 2026 Pazar günü, ikindi namazını müteakiben Evka 2 Merkez Camii’nden kaldırılacak.