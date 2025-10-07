Cumhuriyet Gazetesi Logo
İzmir'de otomobil çarpmıştı: Sıraç, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!

İzmir'de otomobil çarpmıştı: Sıraç, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!

7.10.2025 16:05:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İzmir'de otomobil çarpmıştı: Sıraç, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!

İzmir'de yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada otomobilin çarpması sonucu yaralanan 11 yaşındaki Sıraç Özkerbent, 12 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Selçuk ilçesi Atatürk Caddesi'nde, Belediye Yazlık Düğün Salonu önünde 25 Eylül akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul öğrencisi Sıraç Özkerbent'e (11), Ülkü Ece B.’nin kullandığı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Özkerbent, Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Özkerbent, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Özkerbent'in 29 Eylül'de beyin ölümü gerçekleşti. Sıraç Özkerbent, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Özkerbent'in ölümü, yakınları, sevenleri ve okul arkadaşları ve öğretmenlerini yasa boğdu. Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan Ülkü Ece B.’nin emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

İlgili Konular: #İzmir #kaza #Çocuk

İlgili Haberler

3 kişinin öldüğü kazada genç kadın, 7 gün sonra öldü!
3 kişinin öldüğü kazada genç kadın, 7 gün sonra öldü! Hatay’da otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpmasıyla 3 kişinin öldüğü kazada, 25 yaşındaki kadın sürücü 7 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.
Mersin'de korkunç kaza... İşçi servisi şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Mersin'de korkunç kaza... İşçi servisi şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var! Kuzey Marmara otoyolu Kocaeli geçişinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatın kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.