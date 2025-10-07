İzmir'de otomobil çarpmıştı: Sıraç, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!

Selçuk ilçesi Atatürk Caddesi'nde, Belediye Yazlık Düğün Salonu önünde 25 Eylül akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul öğrencisi Sıraç Özkerbent'e (11), Ülkü Ece B.’nin kullandığı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Özkerbent, Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Özkerbent, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Özkerbent'in 29 Eylül'de beyin ölümü gerçekleşti. Sıraç Özkerbent, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Özkerbent'in ölümü, yakınları, sevenleri ve okul arkadaşları ve öğretmenlerini yasa boğdu. Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan Ülkü Ece B.’nin emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.