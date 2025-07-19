İzmir'deki yangının itfaiye raporu tamamlandı... Felaketin sorumlusu ortaya çıktı!

İzmir’in Menderes ve Seferihisar ilçeleri arasında büyük tahribata yol açan orman yangınının nedenine ilişkin hazırlanan resmi rapor ortaya çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın yangın sonrası hazırladığı teknik raporda, yangının elektrik hatlarından çıktığı kaydedildi.

ELEKTRİK HATTINDAN ÇIKAN KIVILCIMLAR OTLARI TUTUŞTURDU

Yenigün Gazetesi’nden Nurcan Etik’in ulaştığı rapora göre; İzmir İtfaiyesi tarafından olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda, yangının çıkış nedenine dair şu tespitler yapıldı:

“Zeytinlik içerisinden geçen alçak gerilim hattında herhangi bir neden ile (rüzgâr nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi, ark yapması, elektrik hattındaki yıpranma, deforme olma vb.) meydana gelen elektrik kısa devre sonucu çıkan kıvılcımların altında bulunan otları tutuşturması.”

Yangının çıkış noktasının kuru otların bulunduğu zeytinlik alan olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

“Yangın yerinde yapılan tetkikte, yangın başlangıcının belirtilen adreste bulunan zeytinlik içerisindeki kuru otlarda olduğu görülmüş olup, yapılan araştırma ve soruşturmada; zeytinlik içerisinden geçen alçak gerilim elektrik hattında herhangi bir neden ile (rüzgâr nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi, ark yapması, elektrik hattındaki yıpranma, deforme olma vb.) meydana gelen elektrik kısa devre sonucu çıkan kıvılcımların altında bulunan kuru otları tutuşturması, buradan da zeytin ağaçlarına, ormana ve yerleşim yerlerine sirayet etmesi neticesinde yangın çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır.”

ÖDEMİŞ VE ÇEŞME YANGINLARINDA DA AYNI NEDEN!

Ödemiş ilçesine bağlı Tosunlar Köyü’nde başlayan ve 3 gün süren yangınla ilgili olarak Köy Muhtarı Recep Fırtına, yangının iki direk arasındaki elektrik tellerinin kopması sonucu başladığını açıklamıştı.

Fırtına aynı zamanda GDZ Elektrik’in bu yıl içinde elektrik hatlarını yenileyeceğini kendilerine bildirdiğini, ancak tellerin değiştirilemeden yangının meydana geldiğini söylemişti.

İzmir Valisi Süleyman Elban da, Çeşme’deki yangının elektrik hatlarından çıktığını açıklamıştı.

ELEKTRİK ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

GDZ Elektrik, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Farklı noktalarda çıkan Seferihisar ve Menderes yangınlarının sebebiyle ilgili olarak tek bir itfaiye raporundan bahsedilmektedir.

İlgili raporda, somut ve teknik tespitlere dayanmayan, varsayımsal değerlendirmelere yer verilmekte, yangınların nedenine ilişkin kesin bulgular yer almamaktadır. Yangıların, elektrik hatlarından çıktığına dair somut bulgu bulunmadığı gibi soruşturma dosyası da henüz tamamlanmamış olup, incelemeler devam etmektedir.

Söz konusu rapora karşı itiraz süreci başlatılacak olup, resmi makamlara gerekli başvurular yapılacaktır. Henüz soruşturma aşaması tamamlanmadan, eksik ve teknik dayanağı zayıf bilgilerle kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi, bizleri derinden üzmektedir.

Kurum olarak; adli merciler nezdinde gerçeklerin ortaya çıkması için iş birliği içinde hareket ettiğimizi, süreci titizlikle takip ettiğimizi ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına gerekli her türlü hukuki adımı atacağımızı önemle bilginize sunarız"