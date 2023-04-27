Küçükçekmece'de tekstil atölyesinde yangın!
Küçükçekmece'de bulunan 11 katlı binanın bodrum katındaki halı imalathanesinde yangın çıktı.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Halkalı Dereboyu Caddesi'nde bulunan 11 katlı binanın bodrum katında halı imalathanesi olarak kullanılan bölümden bir anda dumanlar yükseldi.
İçeride bulunan çalışanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Yangının ardından tüm binayı duman kapladı.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.
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