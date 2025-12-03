İzmir'in iki ilçesinde su kesintisi... 24 saati aşacak!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.12.2025 08:52:00
AA
İZSU, Narlıdere ilçesindeki çelik boru hattı arızası nedeniyle Limanreis Mahallesi ve Güzelbahçe ilçesinin tamamında, bugün 10.00’dan yarın saat 10.00’a kadar su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

İzmir'in Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde 24 saat süreyle su kesintisi yapılacak.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İZSU) yapılan açıklamada, Narlıdere ilçesi Liman Reis Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi ile Hasan Ali Yücel Sokak Kavşağı'nda meydana gelen Q800'lük çelik boru hattındaki arıza nedeniyle, bugün (3 Aralık Çarşamba günü) saat 10.00'dan yarın (4 Aralık Perşembe günü) saat 10.00'a kadar su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Kesintiden Narlıdere ilçesi Limanreis Mahallesi ile Güzelbahçe ilçesinin tamamının etkileneceği belirtildi.

Ayrıca, arızanın onarılmasının ardından depo seviyeleri ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinin zaman alabileceği, kullanım yoğunluğu nedeniyle suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşmasının arızanın bitiş saatinden farklı olabileceği ifade edildi.

