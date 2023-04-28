İzmir İtfaiyesi Folkart yangınında 10 kişiyi kurtardı

Yayınlanma: 28.04.2023 - 16:13

Güncelleme: 28.04.2023 - 16:21

Narlıdere’nin Yenikale Mahallesi İsmail Cem Sokak No:3 adresindeki Folkart Sitesi’nde çıkan yangına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bir bilgilendirme raporu hazırladı. Yangına mümkün olan en kısa sürede müdahale edildiği, ilk etapta binadaki canlıların tahliyesine öncelik verildiği ve yangının komşu binalara sıçramasının önüne geçilerek bir felaketin önlendiği vurgulandı.

1 DAKİKA 45 SANİYEDE İLK MÜDAHALE

Rapora göre; 112 Acil Çağrı Karşılama Merkezi’ne ilk ihbar 21.55’te yapıldı. Toplam 56 saniyelik görüşmenin ardından ihbar telefonu 21.56’da 112 Acil Çağrı Merkezi’nde görevli İtfaiye Çağrı Yönlendirici kısmına aktarıldı ve 21.57 itibariyle ilk müdahale ekibine bildirildi. En yakın konumdaki Narlıdere İtfaiye Grubu 1 dakika 9 saniye hazırlanma süresi sonunda 21.59’da çıkış yaparak 1 dakika 45 saniye süre sonunda 22.01’de olay yerine ulaştı.

İlk müdahaleyi yapan Narlıdere İtfaiye Grubu derhal takviye ekiplerin gönderilmesi, özellikle tahliye amaçlı çok sayıda merdivenli araç takviyesi yapılması hususunu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Aynı süreçte, Narlıdere İtfaiye Grubu’ndan 1 adet merdivenli araç olay yerine ulaşarak tahliye işlemlerine başladı.

ÖNCE CANLILARIN TAHLİYESİ SAĞLANDI

Olay yerine ulaşan ekiplerin talimatlara uygun olarak, site, AVM, gökdelen tipi binalarda çıkan yangınlarda öncelikli şekilde insanların tahliyesine ağırlık verdiği vurgulanan raporda şu ifadelere yer verildi:

“Tahliye esnasında site içerisinde ikamet eden vatandaşlardan balkon kısımlarına çıkan biri çocuk 7 kişi merdivenli aracımız ile tahliye edilmiş, akabinde Mithatpaşa Caddesi kısmında mahsur kalan 3 kişinin ise binaya giren itfaiye söndürme ekibimiz tarafından tahliyesi sağlanmıştır. Tahliye ile eş zamanlı olarak yangına müdahale başlamış olup hem harici hem de dahili müdahale başlatılmıştır. Yangına müdahale esnasında su, köpük ve elimizde bulunan tüm teknik araç ile ekipman etkin şekilde kullanılmıştır. Yangına müdahale kısmında hem dahili hem de harici olarak en üst kattan zemine kadar söndürme çalışmaları cansiperane bir şekilde yürütülmüştür. Yangına Balçova grubu 22:01, Hatay grubu 22:03, Güzelbahçe grubu 22:09’da sevk edilmiştir.”

DESTEK EKİPLERLE 200’Ü AŞKIN PERSONEL MÜDAHALE ETTİ

Raporda yer alan bilgilere göre, İzmir İtfaiyesi’ne bağlı Narlıdere (1), Balçova (1), Hatay (1), Urla (2), Seferihisar (2), Gaziemir (2), Evka 1 (1), Bayraklı (2), Bornova (2), Menemen (1), Güzelbahçe (1), Torbalı (1), Çaybaşı (1), İTOB (1), Yenişehir Merkez (9) olmak üzere 27 ekip yangına müdahale etti. Arazözlerin yanı sıra, merdivenli (90 metre-42 metre-32 metre) araçlar, tonaj araçlar (35 tonluk-26 tonluk) , endüstriyel araç, köpük kulesi, AKS ambulans aracı, köpük ve HTC (Hava Teneffüs Cihazı Tüpü Dolum) aracı, hizmet araçları tahliye ve yangın söndürme çalışmalarında kullanıldı. Destek grubu olarak İZSU ve Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Orman Bölge Genel Müdürlüğü, AFAD, GEDİZ Elektrik, İzmir Gaz, Emniyet TOMA ekipleri ile ortak çalışma yürütüldü. İtfaiye Dairesi Başkanı, şube müdürleri, bölge ve grup amirleri başta olmak üzere itfaiye gruplarında görev yapan itfaiye çavuşu, itfaiye eri, şoför, arama kurtarma personeli, paramedik olmak üzere toplam 132 personel ve takviyelerle birlikte 202 personel müdahaleye katıldı.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili detaylı araştırmaların titizlikle sürdürüldüğü ve nihai raporun oluşturulmasının kısa süre içinde sağlanacağı belirtilen açıklamada “En büyük tesellimiz böylesine büyük bir yangının can kaybı olmadan atlatılmasıdır” denildi.