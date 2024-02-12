İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 13:43
İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin içerisinde faaliyet gösteren mahrem sorumluların, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da kontörlü telefon hatlarından iletişime geçerek aralarında önceden belirledikleri şifreli konuşmaları yaptıkları, düzenlenen örgütsel faaliyetlerin yerini ve zamanını bildirdikleri tespit edildi.

Bu kapsamda FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, İzmir başta olmak üzere İstanbul, Ankara Kütahya ve Adana'da düzenledikleri operasyonlarda, aralarında astsubay, uzman çavuş rütbesinde 3 muvazzaf asker ile askeri okullardan ilişiği kesilen 6 askeri öğrencinin de bulunduğu toplam 9 şüpheliyi gözaltına alındı. Okul ile ilişiği kesilen askeri öğrencilerden 1'inin aktif polis olduğu da belirtildi.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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