İzmir’deki FETÖ operasyonunda dikkat çeken ayrıntı

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik İzmir merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 1’i aktif polis memuru olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Aktif olarak görev yapan polis memurunun, daha önce askeri okullardan da ilişiğinin kesildiği öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 11:45
İzmir’deki FETÖ operasyonunda dikkat çeken ayrıntı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yeni bir FETÖ operasyonunun düğmesine basıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren mahrem sorumluların, örgütsel faaliyetler ile ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu bulunan kontörlü telefon hatlarından iletişime geçerek aralarında önceden belirledikleri şifreli konuşmaları yaptıkları, düzenlenen örgütsel faaliyetlerin yerini ve zamanını bildirdikleri tespit edildi.

Olayla ilgili İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, haklarında beyan olan ve aralarında; astsubay, uzman çavuş rütbesinde 3 muvazzaf asker ile askeri okullardan ilişiği kesilen 6 askeri öğrenci olmak üzere toplam 9 şüpheli şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi.

GÖREVDEKI 1 POLİS GÖZALTINDA: DAHA ÖNCE ASKERİ OKULDAN İLİŞİĞİ KESİLMİŞ

İzmir merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Daha önce askeri okullardan ilişiği kesilen 6 şüpheliden 1’inin aktif polis memuru olarak görev yaptığı ortaya çıkarken, gözaltına alınan 9 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


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