İzmir merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İzmir merkezli 7 ilde, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı
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AA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 09:03

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adı geçen, ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan arandıkları tespit edilen ve KHK ile kapatılan askeri okullardan ilişiği kesilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

GÖZALTILAR VAR

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Hatay, Bursa ve Kırıkkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 zanlı yakalandı.

Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Etiketler: #fetö #FETÖ/PDY #FETÖ soruşturması #Fetö operasyonu

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