FETÖ'nün hücre evinde saklanan 14 şüpheli yakalandı

Ankara'da FETÖ/PDY'nin 'Gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan 1 binbaşı, 1 üsteğmen ve 1 astsubayın da bulunduğu 14 şüpheli/sanık/hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 17.07.2024 - 09:23
FETÖ'nün hücre evinde saklanan 14 şüpheli yakalandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, firari FETÖ/PDY mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışma yürütüldü.

Haklarında yakalama kararı bulunan ve 'Gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıkları tespit edilen, aralarında 1 binbaşı, 1 üsteğmen ve 1 astsubayın da bulunduğu 14 şüpheli/sanık/hükümlü saklandıkları adreslerde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.


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