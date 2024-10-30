Manisa'da IŞİD'e operasyon: 2 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Manisa'da IŞİD'e operasyon: 2 şüpheli tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 16:24

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Akhisar Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından IŞİD'e finansman sağladığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Suriye uyruklu A.A. ve H.E.M. gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


Etiketler: #IŞİD

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