Manisa'da IŞİD'e operasyon: 2 şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Akhisar Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından IŞİD'e finansman sağladığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.
Suriye uyruklu A.A. ve H.E.M. gözaltına alındı.
TUTUKLANDILAR
Şüpheliler Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Etiketler: #IŞİD
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