İzmir'de IŞİD operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İzmir'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de IŞİD operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
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AA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 14:27

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince IŞİD silahlı terör örgütüyle faaliyet yürüten şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı.


Etiketler: #IŞİD #İzmir

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