İzmir'de IŞİD operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
İzmir'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince IŞİD silahlı terör örgütüyle faaliyet yürüten şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı.
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