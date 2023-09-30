Mersin'de IŞİD operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı!

IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
Yayınlanma: 30.09.2023 - 15:31
Mersin'de IŞİD operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı!
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Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. 

3 İLÇEDE OPERASYON!

Örgüt içinde faaliyet gösterip eleman temin eden 3 şüpheli tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin yakalanması amacıyla Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde eşzamanlı operasyon düzenlendi.

1 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Baskınlarda 3 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada ele geçirilen çok sayıda materyale ve dokümana, incelenmek üzere el koyuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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