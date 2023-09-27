İzmir merkezli uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 12'si tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 27.09.2023 - 10:11
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki turistik eğlence mekanlarında uyuşturucu satan ve bu kişilere uyuşturucu temin eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri, İzmir'in yanı sıra İstanbul, Adana, Sakarya, Denizli ve Manisa'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, narkotik köpekleriyle adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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