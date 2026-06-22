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İzmir Metrosu'nda kablo hırsızlığı seferleri aksattı

İzmir Metrosu'nda kablo hırsızlığı seferleri aksattı

22.06.2026 13:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İzmir Metrosu'nda kablo hırsızlığı seferleri aksattı

İzmir Metrosu'nda Bölge ve Sanayi istasyonları arasındaki sinyalizasyon kablolarının çalınma girişimi nedeniyle metro seferlerinde aksamalar yaşandı.
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İzmir'de binlerce vatandaşın işe ve okula gitmek için kullandığı İzmir Metrosu'nda 22 Haziran 2026 Pazartesi sabahı hırsızlık girişimi kaynaklı bir kriz yaşandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bölge ve Sanayi istasyonları arasında yer alan ve sinyal sistemini besleyen kablolar kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınmak istendi. Bu hırsızlık girişimi nedeniyle hatlardaki sinyalizasyon sisteminde sorun yaşandığı tespit edildi.

SEFERLER TEK HATTAN VE DÜŞÜK HIZLA YAPILDI

Oluşan arızanın giderilmesi için çalışma başlatılırken, bu süreçte metro seferleri mecburi olarak tek hat üzerinden gerçekleştirildi. Trenler, yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla düşük hızda seyretmek zorunda kalırken; özellikle Bölge ve Evka 3 istasyonları arasındaki seferlerde birtakım aksamalar meydana geldi.

Yolcuların mağduriyetini en aza indirmek için gerekli sefer düzenlemelerinin yapıldığı belirtildi. Yapılan acil müdahalelerin ardından ise metro seferleri normale döndü.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

İzmir Metro A.Ş. tarafından yapılan bilgilendirmede, sistemdeki nihai onarım çalışmasının iş bitiminde gece yarısından itibaren yapılacağı ifade edildi. Yaşanan kablo hırsızlığı girişimiyle ilgili adli sürecin başlatıldığı ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığı da kamuoyuna duyuruldu.

İlgili Konular: #İzmir Büyükşehir Belediyesi #metro

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