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Taksim metro istasyonu kapalı mı, ne zaman açılacak? Taksim metro istasyonu neden kapalı?

Taksim metro istasyonu kapalı mı, ne zaman açılacak? Taksim metro istasyonu neden kapalı?

21.06.2026 10:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Taksim metro istasyonu kapalı mı, ne zaman açılacak? Taksim metro istasyonu neden kapalı?

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda bazı metro ve füniküler hatlarında kısıtlamaya gidildiğini açıkladı. Peki, Taksim metro istasyonu kapalı mı, ne zaman açılacak? Taksim metro istasyonu neden kapalı?
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Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın ikinci bir duyuruya kadar hizmet vermeyeceğini duyurdu. Peki, Taksim metro istasyonu kapalı mı, ne zaman açılacak? Taksim metro istasyonu neden kapalı? İşte ayrıntılar...

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TAKSİM METRO İSTASYONU KAPALI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Yapılan açıklamaya göre, 21 Haziran Pazar günü saat 10.00’dan itibaren M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Taksim İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar hizmete kapatıldı.

Ayrıca, M2 hattında yer alan Şişhane İstasyonunun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş ve çıkışlarının yolcu kullanımına kapatıldığı bildirildi. Yetkililer, metro seferlerinin normal şekilde devam edeceğini ancak trenlerin Taksim İstasyonu'nda durmadan güzergâhlarına devam edeceğini duyurdu.

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