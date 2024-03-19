Metronun üzerine çıktı... Seferler durdu!

Ankara'nın Sincan ilçesinde sevgilisinden ayrıldığı için metronun üzerine çıkan 17 yaşındaki bir şahıs seferlerin aksamasına neden oldu.

DHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 12:46
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Olay, dün saat 18.30 sıralarında Koru-OSB Törekent metrosu Harikalar Diyarı istasyonunda meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen 17 yaşındaki bir şahıs metronun üzerine çıktı. Şahsı fark eden vatman, seferi durdurarak güvenlik görevlilerini çağırdı.

Görevlilerin ikna çabası sonuç vermeyince polise haber verildi. Yolcular yarım saat beklemek zorunda kalırken iftara geç kalan vatandaşlar tepki gösterdi.

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polisin çabaları ile indirilen şahıs gözaltına alındı.

Ayrıldığı sevgilisini ikna etmek için metronun üzerine çıktığı öğrenilen şahıs ifadesi sonrası hastanenin psikiyatri servisine kaldırıldı.

 


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