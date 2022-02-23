İzmir Selçuk yağmadan kurtuldu

23 Şubat 2022 Çarşamba, 04:00

Unesco üyesi İzmir Selçuk’ta Küçük Menderes Deltası, Meryemana Tabiat Parkı ve Zeytinköy’ün aralarında bulunduğu pek çok arkeolojik, tarihi, ekolojik ve doğal alanın sit alanı statüsünden çıkarılarak yapılaşmaya açılmasına karşı açılan davada mahkeme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeyi iptal etti.

Selçuklulular, meslek odaları ve çevre örgütlerinin itirazlarını haklı gören İzmir 5. İdare Mahkemesi, ilçede binlerce yıllık tarihi zenginliği tehdit eden bakanlık kararının iptaliyle rahat nefes alan yöre halkı, bölgenin 2014 yılından bu yana yapılaşmaya açılması için girişimlerin sürdüğünü belirterek “Ranta izin vermeyeceğiz” mesajı verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın önceki yıl aldığı kararla, Selçuk’ta birçok tarihi ve doğal alan SİT statüsünden çıkartılarak, “Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” ilan edilmişti.