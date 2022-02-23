İzmir Selçuk yağmadan kurtuldu
Meryemana Tabiat Parkı ve Zeytinköy’ün aralarında bulunduğu pek çok sit alanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yapılaşma kararı mahkeme tarafından iptal edildi.
Unesco üyesi İzmir Selçuk’ta Küçük Menderes Deltası, Meryemana Tabiat Parkı ve Zeytinköy’ün aralarında bulunduğu pek çok arkeolojik, tarihi, ekolojik ve doğal alanın sit alanı statüsünden çıkarılarak yapılaşmaya açılmasına karşı açılan davada mahkeme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeyi iptal etti.
Selçuklulular, meslek odaları ve çevre örgütlerinin itirazlarını haklı gören İzmir 5. İdare Mahkemesi, ilçede binlerce yıllık tarihi zenginliği tehdit eden bakanlık kararının iptaliyle rahat nefes alan yöre halkı, bölgenin 2014 yılından bu yana yapılaşmaya açılması için girişimlerin sürdüğünü belirterek “Ranta izin vermeyeceğiz” mesajı verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın önceki yıl aldığı kararla, Selçuk’ta birçok tarihi ve doğal alan SİT statüsünden çıkartılarak, “Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” ilan edilmişti.
İlgili Haberler
- Efes Selçuk'ta çocuklardan “Çağdaş Türk Bestecileri” resitali
- Bakan Soylu, itiraz etmişti... Danıştay'dan 'Efes Selçuk' kararı
- Efes Selçuk'ta 'ekmek' dayanışması
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Maske ve mesafe için tarih verildi
- Yüz binlerce çocuğu bekleyen tehlike
- Ankara'da 48 tutuklama
- Taliban 4 bin 350 üyesinin görevine son verdi
- ABD'den Ukrayna kararı: Diplomatik personelini çekiyor
- Japonya'dan Rusya'ya 'Ukrayna' kınaması
- Fenerbahçeli genç Arda ‘Aileme söylemedim’
- YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!
- İonesco’nun notları
- Huzursuz Pessoa anlatıyor!