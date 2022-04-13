İzmir Torbalı’da emekçilerden 'ek zam' eylemi

13 Nisan 2022 Çarşamba, 04:00

İzmir Torbalı’da, bir gıda fabrikasında çalışan işçilerin, ücretlerinin iyileştirilmesi ve işten çıkarılan dört arkadaşının da işe göreve dönmesi için dün eylem yapıldı. Eyleme, işçilerin aileleri ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Hakları için mücadele eden işçilerin adına açıklama yapan DİSK Gıda-İş Sendikası Ege Bölge Temsilcisi Ufuktan Öden, “Hükümetin bile asgari ücrete yüzde 50 zam yaptığı koşullarda yüzde 23 gibi komik bir zamla arkadaşlarımızı açlığa ve yoksulluğa mahkûm edemezsiniz. İşçi arkadaşlarımız maaşlarına zam ve sosyal haklarda iyileştirme istiyor. İşten atılan arkadaşlarımız geri alınsın, işçi kardeşlerimizin talepleri karşılansın. İşçinin sesine kulak verin. Taleplerimiz için sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.