Konak’ta sokak emekçileri aynı çatı altında birleşti

18 Mart 2022 Cuma, 10:02

İzmir Konak'ta CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Veli Ağbaba’nın katıldığı törenle start alan proje Türkiye’ye örnek gösterildi. Sokak emekçilerinin sosyal haklarını savunan, üniforma ve yeni araçlara kavuşturan, emeklerinin karşılığını almalarına olanak tanıyan projeyi tanıtan Başkan Batur, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da dediği gibi, her zaman önce garibanların, alın terini dökenlerin yanındayız. Bu proje başarılı olduğunda sırf İzmir’e değil, Türkiye’ye örnek olacak” dedi.

İşçiler Caddesi’ndeki Altay Tesisleri Top Sahası’nın yanında bulunan ambalaj atığı ara depolama tesisinde düzenlenen törende, sokak emekçilerine daha hijyenik koşullarda ve düzenli çalışmalarını sağlayacak yeni araç ve tek tip üniformaları da teslim edildi. Törende konuşan Başkan Batur, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da dediği gibi, her zaman önce garibanların, alın terini dökenlerin yanındayız. Bu proje başarılı olduğunda sırf İzmir’e değil, Türkiye’ye örnek olacak. Türkiye’de de bu sistem denenecek. Biz ilklerin, projeleri ilk olarak hayata geçiren bir belediye olmaktan her zaman gurur duyuyoruz” dedi.

'BELEDİYE GÜVENCENİZ OLACAK'

Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sadece Konak için değil İzmir ve Türkiye için de çok önemli bir projenin başlangıcında olduklarını söyledi. İzmir’de en fazla sokak emekçisinin Konak’ta olduğuna dikkat çeken Başkan Batur, disiplinli bir şekilde ve hep birlikte projeyi hayata geçireceklerini ifade etti. Konak Belediyesi’nin her zaman yanlarında olacağını dile getiren Batur şöyle konuştu:

“Sokak toplayıcısı deniyor ama ben Sayın Genel Başkanımızın tabiriyle ‘Sokağın Emekçileri’ diyorum. Sokağın emekçilerisiniz siz. Bu kentte yaklaşık 5 bine yakın sokak emekçisi var. En fazla sokak emekçisinin olduğu ilçe de Konak ilçemiz. Size ekmeğinizin peşindesiniz. İzgekoop ve diğer kurumlarla bir araya gelerek sizlerin daha iyi daha iyi şartlarda çalışmanızı, sosyal güvencenizin olmasını, yaptığınız işin bir disiplin altına alınmasını amaçlıyoruz. Konak Belediyesi sizlerin arkanızda olacak. Bu kentin daha yaşanır bir kent olması için bu işi başarmak mecburiyetindeyiz. Sizlere güveniyorum. Sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Emeğinizin karşılığını en güzel şekilde alacaksınız. Kimseden korkmayın, kimseden çekinmeyin. Biz belediye olarak sizin arkanızdayız.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, sokak emekçileri ve onların sorunlarına verdiği öneme dikkat çeken Başkan Batur, konuşmasının devamında, “Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bu konuya, tüm Türkiye genelinde çok önem veriyor. Sizlere çok önem veriyor. Şu anda Türkiye’de, sokak emekçilerine gerekli önemi veren tek genel başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Geçtiğimiz günlerde ‘Kemal kardeşiniz, her şeyden önce garibanların yanındadır. Alın teri dökenlerin yanındadır’ demişti. Biz de önderimiz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin arkasındayız. Biz de her zaman garibanın yanında olacağız, garibanı ezdirmeyeceğiz” dedi.

AĞBABA: EMEKLERİNİZİN ÖNÜNDE EĞİLİYORUM

CHP İşçi Sendikaları, Esnaf - Sanatkar ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye’de 6 milyonun üzerinde güvencesiz çalışan insan olduğunu dile getirdi. Bu insanların, toplumun, ülkeyi yönetenlerin ya da siyasetçilerin birçoğunun haberinin olmadığı, görmezden geldiği bir kesim olduğuna dikkat çeken Ağbaba, bu kesimin hem sesinin çıkmasını hem de görünür olmasını sağlayan tek kişinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğuna dikkat çekti. Ağbaba, “Siz çalışıyorsunuz ama kaydınız yok, güvenceniz yok, sigortanız yok, hiçbir şeyiniz yok. Maalesef bazı kesimler tarafından da önyargıyla bakılan bir kesimsiniz. Sokak emekçileri, ekmeklerini taştan çıkarıyorlar, kutsal bir iş yapıyorlar, çoluk çocuklarını çok zor koşullarda iş yaparak geçindirmeye çalışıyorlar. Emeklerinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Bütün emekçi kardeşlerimizin emeklerinin önünde saygıyla eğiliyorum” sözleriyle emeğin değerini vurguladı.

TORUN: BATUR, KONAK'I İLMEK İLMEK İŞLİYOR

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını ileterek başladı. Konak’ın İzmir’in kalbi olduğunu ve İzmir’in ortasında parladığını söyleyen Torun, Konak’ın tecrübeli ve kentin her köşesini ilmek ilmek işleyen bir belediye başkanına sahip olduğunu ifade ettiği konuşmasında Başkan Batur’u ve tüm CHP’li belediye başkanlarını şu sözlerle kutladı:

“İzmir’in kalbi Konak. Konak’ın da çok tecrübeli ve başarılı bir belediye başkanı var. Zamanını en iyi şekilde kullanarak, kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek, her bir köşesini ilmek ilmek işliyor ve her geçen gün de Konak, İzmir’in ortasında parlıyor. Ben Konak Belediye Başkanımıza ve diğer belediye başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çünkü onlar, her türlü baskıya, dayatmaya rağmen; ülkeyi yönetenlerin kamu kaynaklarını onlara vermemesine rağmen, ellerindeki kaynağı en iyi şekilde kullanarak hizmet veriyorlar. Hiçbir bakanlık onlara ne proje, ne araç desteği verir. Hiçbir banka kredi vermez, hatta İller Bankası teminat mektubu bile vermez. Ama onlar bunu hiçbir şekilde sorun etmeden çalışıyorlar, çabalıyorlar ve her geçen gün vatandaşın sorunlarını çözüyorlar. Biz onlarla gurur duyuyoruz. Konak Belediye Başkanımızın şahsında, bütün belediye başkanlarımızı kutluyorum.”