İzmir Uluslararası Doğaltaş Fuarı 80 bin ziyaretçi ağırlayacak
Doğal taş sektöründe dünyanın önde gelen buluşma noktalarından olan İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı - MARBLE, kapılarını 27. kez açmaya hazırlanıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi fuarcılık iştiraki İZFAŞ tarafından 30 Mart - 2 Nisan tarihlerinde düzenlenecek fuar için Fuarİzmir'de kurulum çalışmaları sürüyor.
İZFAŞ'tan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının zor koşullar oluşturduğu geçen yılki fuara kıyasla daha çok ülke ve ziyaretçiye ev sahipliği yapılacağı bildirildi.
İran, Hindistan, Almanya, ABD, İtalya, Hong Kong, Lübnan ve Dubai’den katılımlarla binin üzerinde firmanın ürün ve teknolojilerini sergileyeceği fuara 80 bin profesyonel ziyaretçinin gelmesinin beklendiği kaydedildi.
Fuar kapsamında düzenlenen alım heyeti programı kapsamında yaklaşık 500 ziyaretçinin karşılıklı görüşme yapacağı, geçen yılki fuara salgın nedeniyle katılamayan Hindistan’dan da 200 kişilik bir heyet başvurusu alındığı ifade edildi.
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