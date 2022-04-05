İzmir Valiliği önünde hareketli anlar: İş isteyen yurttaş intihar girişiminde bulundu
İzmir Konak Meydanı'nda Valilik önüne gelen S.A., elindeki pompalı tüfekle havaya 4 el ateş ettikten sonra tüfeği çenesine dayayarak intihar etmek istedi. İş istediği belirtilen S.A., polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.
Olay saat 09.30 sıralarında Konak Atatürk Meydanı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.A. (38) adlı bir kişi, elindeki silahla meydana gelip havaya ateş etmeye başladı.
Daha sonra elindeki silahı başına dayayan S.A., iş istediğini belirterek İzmir Valiliği önüne geldi. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine kısa sürede gelen Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri S.A.'yı elindeki silahı bırakması için ikna etmeye çalışırken, S.A. elindeki tüfeği bırakmayarak kendisini öldüreceğini söyledi. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu elindeki tüfeği bırakan S.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. S.A.'nın elindeki pompalı tüfek ve tüfeğe ait 5 adet kartuş, polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.
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