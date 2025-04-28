İzmir ve İstanbul’da 'sahte yetkili servis' operasyonu: Çok sayıda gözaltı!

Yayınlanma: 28.04.2025 - 10:35

Güncelleme: 28.04.2025 - 10:38

İzmir ve Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık ve SAM Büro Amirliği ile İstihbarat Şube ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışma kapsamında, internet üzerinden sahte yetkili beyaz eşya servisi ilanlarıyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

İnternet ortamında yetkili servis gibi ilan vererek, mağdurların evlerine giden ve beyaz eşyalarda tamir yapılmış izlenimi yaratıp 5 vatandaşı toplam 136 bin lira dolandırdıkları tespit edilen şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonucunda 7 şüpheli belirlendi.

İzmir ve İstanbul’da 26 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Olayla ilgili vatandaşların mağduriyetlerinin giderildiği bildirildi.