İzmir ve Manisa'da sağanak esareti... Ev ve iş yerlerini su bastı!

İzmir’in Bergama ve Manisa’nın Kırkağaç ilçelerinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçelerdeki yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağmura yolda yakalanan araç sürücüleri mahsur kaldı.

Bergama ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kısa sürede sele neden oldu. İlçede cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ve itfaiye ekiplerinin bölgede çalışması sürdüğü belirtildi.