İzmir'de 12 yaşındaki çocuk maganda tarafından vuruldu
İzmir'in Bornova ilçesinde pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 12 yaşındaki bir çocuk, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili şüpheli ya da şüpheliler aranıyor.
İzmir Bornava'da Atatürk Mahallesi Türkay Caddesi'nde dün saat 17.00 sıralarında bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta oyun oynadığı iddia edilen 12 yaşındaki A.Ç.A.'ya, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalar isabet etti.
Kolundan yaralandığı öğrenilen küçük çocuğu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Çocuğun hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, şüpheli ya da şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.
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