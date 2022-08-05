Döner bıçaklı maganda sokak ortasında terör estirdi

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Başkentte elindeki döner bıçağıyla etrafa tehditler saçan bir kişi çevredekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.

İHA
05 Ağustos 2022 Cuma, 11:18

Sincan ilçesi Yenikent semtinde meydana gelen olayda; bir kişi, elindeki döner bıçağıyla birlikte etrafa tehditler saçıp küfürler etmeye başladı.

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