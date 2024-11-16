İzmir'de 13 yaşındaki bir çocuk AIDS'ten ölmüştü: İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
İzmir'de "kemik erimesi" şüphesiyle hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki bir çocuğun AIDS (HIV) nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ''Geçirmiş olduğu operasyonlar dolayısıyla tanı konulmadan önce kan nakli yapılmadığı bilgisine ulaşılmış, psikiyatrik değerlendirmeler sonucu da herhangi bir istismar bulgusuna rastlanmamıştır'' denildi.
Müdürlükten yapılan açıklamada, 11 Kasım'da tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde HIV virüsü nedeniyle yaşamını yitiren A.K. (13) hakkında basında yer alan iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacının hasıl olduğu belirtildi.
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"HIV virüsü sebebiyle vefat eden 13 yaşındaki A. K. isimli hastamıza dair basına yansıyan iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. Geçirmiş olduğu operasyonlar dolayısıyla tanı konulmadan önce kan nakli yapılmadığı bilgisine ulaşılmış, psikiyatrik değerlendirmeler sonucu da herhangi bir istismar bulgusuna rastlanmamıştır.
Süreç yargıya intikal etmiş olup devam etmekte olan bir soruşturma konusudur. Kamuoyunu yanıltan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatırız. Konu hassasiyetle takip edilmekte olup ilgili makamlarca gelişmelere ilişkin gerekli açıklamalar kamuoyu ile paylaşılacaktır."
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