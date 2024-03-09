İzmir'de 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

İzmir'de 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 09.03.2024 - 12:40
İzmir'de 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat ticareti yaptığı değerlendirilen G.B. ve D.B'nin otomobillerinde arama yaptı.

Aramalarda 15 ruhsatsız tabanca ve 5 tabanca namlusu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığında sorgulanan bu kişilerden G.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, D.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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