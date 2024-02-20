İzmir'de 15’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'de Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 15’i çocuk 42 Afgan uyruklu kaçak göçmen ekipler tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18 Şubat'ta Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-40) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 15’i çocuk 42 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
Göz Atın
Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından il Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
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