İzmir'de 15’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 15’i çocuk 42 Afgan uyruklu kaçak göçmen ekipler tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 14:00
İzmir'de 15’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18 Şubat'ta Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-40) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 15’i çocuk 42 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

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Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından il Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.


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