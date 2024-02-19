Kaçak göçmen taşıyan sürücü, aracı polisin üzerine sürdü

Osmaniye’de kaçak göçmenleri taşıyan hafif ticari araç, “Dur” ihtarına aldırış etmeyerek kaçtı. Kovalamaca sonrası yakalanan araçtan 5 kaçak göçmen çıktı.

İHA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 13:29
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. 

Polis ekipleri, Osmaniye D - 400 karayolu Toprakkale mevkiinde hafif ticari aracı durdurmak istedi. 

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‘DUR’ İHTARINA UYMADI

Bir araç polisin “Dur” ihtarına uymayarak kaçtı. Şüpheli aracı bir süre kovalayan ekipler, aracı Toprakkale ilçesi çıkışında yakaladı.

Polisin kovaladığı şüpheli araç içerisinde 5 yabancı uyruklu şahsın kimlik belgesinin olmadığı, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edildi.

Kaçak göçmenleri batı illerine taşıyan araç sürücüsü Kusay K. ve organizatör Muhammed S. isimli Suriye uyruklu 2 şahıs tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ndeki idari işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Olayda kullanılan araca el konuldu.


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