İzmir’de 16 ayrı kaçakçılık operasyonu!

Yayınlanma: 05.12.2023 - 16:45

Güncelleme: 05.12.2023 - 16:45

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24-30 Kasım tarihleri arasında 16 ayrı kaçakçılık operasyonu gerçekleştirdi.

Aliağa, Bayraklı, Bornova, Karabağlar, Çiğli, Konak, Kınık, Menemen, Torbalı ve Çeşme ilçelerinde 18 işyeri, 2 ikamet ve 2 araçta yapılan aramalarda, yaklaşık piyasa değeri 4 milyon 372 bin lira olan; 69,4 ton kaçak akaryakıt ürünü, 133 bin 120 adet içi doldurulmuş makaron, 117 bin 400 adet boş makaron, 4 bin adet gümrük kaçağı puro, 570 paket gümrük kaçağı sigara, 127 kg kıyılmış tütün, 243 litre taklit etiketli etil alkol, 38 şişe/litre sahte içki, 674 adet elektronik sigara cihazı, 378 adet gümrük kaçağı kol saati, 88 adet elektronik sigara likidi, 99 adet cinsel içerikli ürün (çikolata, macun, sprey vb.) ele geçirildi.

Öte yandan aynı tarihler arasında Karabağlar ve Bornova ilçelerinde 5 umuma açık işyerinde kontrol yapıldı.

Denetimlerde, 2 milyon 329 bin 400 adet boş makaron, 12 paket gümrük kaçağı sigara, 268 bin 60 adet içi doldurulmuş makaron, 62 adet elektronik sigara cihazı, 406 litre taklit etiketli etil alkol, 56 adet gümrük kaçağı otomobil yedek parçası (şanzıman, motor vb.), 2.4 ton kaçak akaryakıt ürünü, 8 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 66 adet gümrük kaçağı puro, 35 tarihi eser, 50 kilogram kıyılmış tütün, 3 sigara sarma makinesi ve kompresör ile 37 şişe/litre sahte içki ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında olaylarla ilgili, 24 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.