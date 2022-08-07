İzmir'de 2 araçta çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

07 Ağustos 2022 Pazar, 10:53

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 araçta tarihi eser bulunduğu bilgisi ile harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından Buca ilçesinde durdurulan otomobillerde yapılan aramalarda; Lidya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 177 sikke, 1 altın yüzük, 12 pişmiş toprak kap ve 1 metal obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.