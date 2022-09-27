İzmir'de 2 bin 300 litre bandrolsüz şarap ele geçirildi
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, minibüste bidonlar içinde 2 bin 300 litre bandrolsüz şarap ele geçirildi. Sürücü G.Y. hakkında, '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akalan yol kontrol noktasında, şüphe üzerine G.Y.'nin kullandığı minibüsü durdurdu.
ŞARAPLARA EL KONULDU
Araçta yapılan aramada, bidonlar içinde 2 bin 300 litre bandrolsüz şarap ele geçirildi. G.Y.'ye '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem uygulandı.
Gözaltına alınan G.Y.'nin işlemleri sürerken, şaraplara imha edilmek üzere el koyuldu.
Video Haberler
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
- Bombalı terörist saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
- 10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı
- İtfaiye er adayları zorlu sınavdan geçiyor
- İkinci el oto satışında 6 ay 6 bin kilometre denetimi
- Dilenci koltuk değneğiyle girdi ,yürüyerek çıktı
- Arkeopark projesi turizme kazandırılıyor
- Kilis'te, biber hasadı
- Barış Terkoğlu yazdı: Öyleyse kara kutuyu açıyorum
En Çok Okunan Haberler
-
- İstifa etti, kabine buz kesti!
- Yakın ekibinden ilk açıklama
- Polisevine saldırı
- Meral Akşener hakkında suç duyurusu
- SKANDAL! Ellerini kollarını sallayarak gezecekler
- '20 yıl sonunda iç savaş tehdidi mi?'
- Tanju Özcan'dan ilk açıklama
- Yurt yerine saray yaptırdı
- Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu
- Millet İttifak'ı arayı açıyor