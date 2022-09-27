İzmir'de 2 bin 300 litre bandrolsüz şarap ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, minibüste bidonlar içinde 2 bin 300 litre bandrolsüz şarap ele geçirildi. Sürücü G.Y. hakkında, '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

DHA
27 Eylül 2022 Salı, 16:05
İzmir'de 2 bin 300 litre bandrolsüz şarap ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akalan yol kontrol noktasında, şüphe üzerine G.Y.'nin kullandığı minibüsü durdurdu.

ŞARAPLARA EL KONULDU

Araçta yapılan aramada, bidonlar içinde 2 bin 300 litre bandrolsüz şarap ele geçirildi. G.Y.'ye '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem uygulandı.

Gözaltına alınan G.Y.'nin işlemleri sürerken, şaraplara imha edilmek üzere el koyuldu.


İzmir Şarap Bandrol

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