İzmir’de 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda İZSU ve GDZ Elektrik genel müdürleri serbest

Yayınlanma: 27.07.2024 - 01:15

Güncelleme: 27.07.2024 - 01:20

İzmir’in Konak ilçesinin Alsancak semtinde 12 Temmuz’da etkili olan sağanak yağışta Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay'ın (44) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Savcılık talimatı ile gözaltına alınan şüphelilerin İzmir Bayraklı Adliyesi’nde savcılık soruşturması tamamlandı ve şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Savcılık; İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Adana Belediyesi Genel Sekteri- İZSU Eski Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, DGZ Elektrik Dağıtım Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Operasyon Direktörü Sefa Pişkinleblebici, Yapım İşleri Saha Sorumlusu Mürsel Arıcı, Yapım İşleri Sorumlusu Uzman Alper Doğan ve GDZ personeli Halit Özpelit hakkında tutuklama talebinde bulundu.

Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ile Planlama ve Teknoloji Direktörü Necati Ergin’e ise adli kontrol şartı istendi.

MAHKEME 2 KİŞİYİ SERBEST BIRAKTI

Şüpheliler nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkarken Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ile Planlama ve Teknoloji Direktörü Necati Ergin, adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İZSU Genel Müdürü Erdoğan ve GDZ Elektrik A.Ş. Genel Müdürü Yüksel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUGAY ADLİYEDEN TAKİP ETTİ

Duruşma devam ederken adliyeye gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Erdoğan’ın ailesi ile selamlaştıktan sonra adliyeye girerek süreci mahkeme salonunun önünden takip etti.

Gece 24.00’a kadar süren duruşmada, savcılığın tutukluluk istemiyle sevk ettiği 9 kişi hakkında da nöbetçi mahkeme kararını verdi.

Verilen karar kapsamında aralarında İZSU Genel Müdürü Erdoğan ve GDZ Elektrik A.Ş. Genel Müdürü Yüksel’in de bulunduğu yedi isim adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. GDZ Elektrik A.Ş çalışanı olan iki isim için ise ev hapsi kararı verildi. Kararla birlikte Yapım İşleri Saha Sorumlusu Mürsel Arıcı ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzman Alper Doğan’a elektronik kelepçe takılmasına karar verildi.

TUGAY: “SÜRECİN HUKUKEN DAHA DOĞRU İŞLEYECEĞİNE DAİR BİZLERDE BİR KANAAT OLUŞTU”

Karar sonrası açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sürecin hukuka uygun yürütüleceğine inandıklarını belirterek şunları söyledi:

“Bugün bu saatte bizleri mutlu eden bir kararla huzurlarınızdayız. Dün hiç beklemediğimiz bir anda, hiç beklemediğimiz bir şekilde genel müdürümüz, genel müdür yardımcımız ve eski genel müdürümüzün gözaltına alındıklarına dair bir alınacaklarına dair bir haber aldık. Ve ondan sonra bunun nereden kaynaklandığını dikkatle anlamaya çalıştık. Verilen bir bilirkişi raporundaki bazı iddialara dayanarak bu gözaltı kararının alındığını anladık.

Ancak bunlar bizce gerçekten illiyet bağı olan, hukuken geçerli olan iddialar değildi. Hukukçu arkadaşlarımız dünden beri genel müdürümüzle, genel müdür yardımcımızla beraber bu iddiaların yersiz olduğunu savundular. Dün kurumumuzda mesaisinin başındayken genel müdürümüzün, genel müdür yardımcımızın gözaltına alınış şekli bizleri çok rahatsız etmiştir. Ve o dakikadan itibaren acaba bu süreç hukuka uygun yürüyecek mi diye de bir endişe içerisindeydik. Ancak bugün mahkememiz onların salıverilmesine karar verdi. Ve bu andan itibaren artık bu sürecin hukuken daha doğru işleyeceğine dair bizlerde bir kanaat oluştu.

Kaybettiğimiz iki vatandaşımızla ilgili bundan sonra yürüyecek hukuki süreçte tüm şeffaflığımızla bu sürece katkı vermek için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz. Onlar için hiçbir zaman kaybetmeyeceğimiz bir üzüntümüz var. Ancak hepimiz adalet arıyoruz. Gerçekten burada adaletin yerine gelmesi için bizler de çaba gösteriyoruz. Bugün arkadaşlarımızla ilgili verilen kararın adil olduğuna inanıyorum.”

ERDOĞAN: “SÜRECİN BU ŞEKİLDE BİTMESİNDEN SON DERECE MUTLUYUZ”

İZSU Genel Müdürü Erdoğan ise karar ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Biz hiçbir zaman ifade vermekten, yargılanmaktan imtina etmedik. Bu anlamda hiç korkmadık. Her zaman gidip adli makamlara süreç boyunca yardımcı olmaya çalıştık. Sürecin bu şekilde bitmesinden son derece mutluyuz. Bizler adına alınmış olan karardan son derece mutluyuz. Bunun yanında bu kentin bazı değerleri temsil ettiğinin farkındayız. Yaptığımız görevi sadece bir memuriyet olarak değil bu kentin simgelediği, değerlerin bir taşıyıcısı olarak görüyoruz kendimizi. Bu anlamda yarından itibaren yarın sabahtan itibaren de görevimizin başında olacağız. Kendisini canla başla çalışmaya devam edeceğiz.”