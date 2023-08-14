İzmir'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken botlarının arızalanması üzerine geri dönen 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Alaçatı Mahallesi yakınlarında bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye jandarma ekibi yönlendirildi.
Ekipler kaçmaya çalışan 21 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Söz konusu göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları ve botlarının arızalanması üzerine geri döndükleri öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da ibre kime döndü?
- Hayalet AVM'de bir gün...
- Barış Pehlivan neden cezaevine giriyor?
- KESK, 16 Ağustos'ta iş bırakıyor!
- Halil Konakcı'ya Diyanet incelemesi
- Fenerbahçe'den Crespo kararı!
- Sarımsaklı plajı istila altında!
- Ümit Kocasakal'dan 'ihraç' iddiası
- Soruşturma açılan isim özel kalem müdürü oldu
- Toplu sözleşme için iktidar ilk teklifini açıkladı