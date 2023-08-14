İzmir'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken botlarının arızalanması üzerine geri dönen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 14.08.2023 - 20:20
İzmir'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
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Alaçatı Mahallesi yakınlarında bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye jandarma ekibi yönlendirildi.

Ekipler kaçmaya çalışan 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Söz konusu göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları ve botlarının arızalanması üzerine geri döndükleri öğrenildi.


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