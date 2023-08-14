Yayınlanma: 14.08.2023 - 09:24

Güncelleme: 14.08.2023 - 09:24

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-30) tarafından Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 39 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.