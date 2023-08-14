Lastik bot içerisindeki 39 kaçak göçmen kurtarıldı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 39 kaçak göçmen kurtarıldı. Kurtarılanlar İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-30) tarafından Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 39 kaçak göçmen kurtarıldı.
Kurtarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mansur Yavaş cephesinden açıklama geldi
- Naci Görür, olası İstanbul depremi için tarih verdi!
- Alman hükümeti araya girdi
- Ukrayna'dan yaralanan askerler için 'ReSex' projesi
- İstanbul'da ibre kime döndü?
- Ümit Kocasakal'dan 'ihraç' iddiası
- Dün göreve getirilmişti: İYİ Partili isimden acı haber
- Soruşturulan isme koltuk!
- Bodrum açıklarında deprem!
- Annesi ve anneannesini öldüren hakkında yeni gelişme!