Lastik bot içerisindeki 39 kaçak göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 39 kaçak göçmen kurtarıldı. Kurtarılanlar İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

DHA
Yayınlanma: 14.08.2023 - 09:24
Lastik bot içerisindeki 39 kaçak göçmen kurtarıldı
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Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-30) tarafından Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 39 kaçak göçmen kurtarıldı. 

Kurtarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.


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