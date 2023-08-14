Van’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama
Van’da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü'nden son bir haftada düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklama geldi.
Yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik 6-13 Ağustos tarihleri arasında 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 1 kişi serbest bırakıldı" denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mansur Yavaş cephesinden açıklama geldi
- Naci Görür, olası İstanbul depremi için tarih verdi!
- Alman hükümeti araya girdi
- Ukrayna'dan yaralanan askerler için 'ReSex' projesi
- İstanbul'da ibre kime döndü?
- Ümit Kocasakal'dan 'ihraç' iddiası
- Dün göreve getirilmişti: İYİ Partili isimden acı haber
- Soruşturulan isme koltuk!
- Bodrum açıklarında deprem!
- Annesi ve anneannesini öldüren hakkında yeni gelişme!