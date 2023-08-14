Van’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama

Yayınlanma: 14.08.2023 - 09:30

Güncelleme: 14.08.2023 - 09:32

Van Emniyet Müdürlüğü'nden son bir haftada düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik 6-13 Ağustos tarihleri arasında 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 1 kişi serbest bırakıldı" denildi.